最新公布的企業財報好壞不一，以及新冠肺炎疫情惡化的跡象升高，可能使經濟深度衰退的情勢惡化，投資人撤離近來引領市場的科技股，周四美國三大指數大跌，蘋果、微軟與亞馬遜等動能股下挫對美股的拖累最大。

美國上周（截至7月18日）初領州失業金的人數增加10.9萬人，經季調後為141.6萬人，為近4個月來請領人數首次增加，使美股承壓。某科技產業監督團體報告蘋果正面臨數州發起的消費者保護調查，使美股賣壓加劇。蘋果收跌4.6%。

周四收盤，道瓊工業指數跌353.51點或1.31%，為26,652.33點。標普500指數跌40.36點或1.23%，為3,235.66點，結束連漲4天的升勢，並創下6月26日以來最大單日百分比跌幅。那斯達克指數跌244.71點或2.29%，為10,461.42點。

羅素2000指數與標普小型股600指數今日表現優於大盤。

標普500指數11大類股普遍收黑，以科技股跌2.63%，跌幅最大。

微軟雲端運算業務Azure上季增長首次跌破50%，股價下挫4.3%。

特斯拉連4季獲利，可望納入標普500指數，惟分析師質疑其股價與業績表現是否相符，終場股價下挫5%。

美國航空集團宣布將重新考慮8、9月增加航班後，股價勁揚3.7%。標普1500航空公司指數收漲1.3%。

推特每日用戶數創下歷來最大年增長，股價上漲4.1%。

(時報資訊)