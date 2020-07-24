上櫃公司同步發布中、英文重大訊息第一階段已有2家公司適用、共81家上櫃公司自7月1日起開始發布，達上櫃公司家數10%，市值涵蓋全體上櫃公司34%，櫃檯買賣中心預計至113年分四階段完成落實。

為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，櫃買中心於109年1月10日已公告修訂「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，採四階段逐步規範上櫃公司同步發布中、英文重大訊息，第一階段為108年底實收資本額150億元以上之上櫃公司適用，並於今(109)年7月1日起上路。

櫃買中心表示，經統計，第一階段適用上櫃公司計2家，加上目前已發布英文重大訊息的上櫃公司合計有81家，達上櫃公司家數10%，市值涵蓋全體上櫃公司34%。

第二階段雙語化將於110年起生效，109年底實收資本額達100億元以上，或109年度召開股東常會股東名簿記載外資及陸資持股比率合計達30%的上櫃公司將納入適用。

第三階段自111年起生效，110年底及111年底實收資本額達20億元以上，或110年及111年召開股東常會時股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達30%以上者，於次年起，即分別於111年及112年起適用發布英文重大訊息。

第四階段則自113年起生效，以112年底及以後各年底實收資本額達新台幣6億元，或112年及以後各年召開股東常會時股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達30%以上者，於次年起，即分別於113年或以後年度起適用。

為協助受規範之上櫃公司順利申報英文重大訊息，同時鼓勵非受強制規範之上櫃公司自願發布，櫃買中心並於6月24日編製「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，置於公開資訊觀測站公司申報系統「常見申報問答與相關文件下載」項下。

(時報資訊)