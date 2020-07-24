一名張姓科技公司老闆，在上海包養一名俄羅斯籍二奶，交往期間已金援上百萬元，因被對方當作提款機，不斷要錢，決定結束這段為期2年婚外情，不料俄羅斯不滿被甩，竟將2人的性愛影片傳給宋姓友人，宋男為幫出氣，去年9月將影片傳給張男的妻子與女兒，張妻看後火大提告。

據《自由時報》報導，張男表示，家人收到的性愛影片是被偷拍的，因而對俄羅絲籍二奶與宋男提告，但北檢認為沒有明確證據證明宋男知道是偷拍，對宋男不起訴。

高檢署將案件發回重啟調查，宋男出庭時表示，俄羅斯女子對他哭訴被張男拋棄，還傳送性愛影片給他，說是張男的召妓畫面，為了替她出氣，才用臉書傳給張男與他的妻女，還對張男說：「想讓這件事被爆出來嗎？」

檢方認為，宋男確實把性愛影片傳給張男的妻子與女兒，因此依無故洩露秘密罪嫌，將宋男起訴，另名被告俄羅斯女子因人在國外，另案偵辦。

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(中時新聞網)

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