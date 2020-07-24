新冠肺炎疫情肆虐，許多航空業受到重挫，現在有航空公司採取極端措施求生存。南韓韓亞航空（Asiana Airlines）最大客機A380已起飛20多次，但整架飛機上卻一名乘客也沒有，只是為了讓飛行員持續保有執照的資格。

據《Kashmir Observer》報導，為了讓飛行員保有A380客機的執照資格，韓亞航空使用495個座位超大型飛機讓飛行員練習起降，這架客機於5月有3天時間，每天在韓國飛行數小時，這是韓亞航空應對疫情的措施之一。韓亞航空發言人表示，另一種選擇是讓飛行員前往泰國，使用泰國國際航空公司（Thai Airways）的模擬器，但由於旅行禁令，無法飛往泰國，因此選擇這種方法，讓空服員持續保有執照資格。

南韓信英證券（Shinyoung Securities）分析師指出，「A380客機的起飛與降落需要花很多金錢，這筆錢韓亞航空需要好好得運用。不過韓亞航空目前會陷入困境，是因為他也無法負荷飛行員失去執照。」韓亞航空有6架A380客機，其中有135名飛行員尚未達到飛行時數，但公司已負擔不起持續繼續飛空機的虧損。

韓國交通部最後給予飛行員延長執照期限資措施；而日本的全日空航空公司（ANA）擁有2架A380客機，目前也獲得當局延長執照資格。國際民航組織（ICAO）已向各國會員提供，有關幫助飛行員保有技能的指南；一般說來，飛行員被規定在過去90天內至少要起飛或降落3次，才能保有執照資格。

目前仍在飛行的A380客機數量不多；德國漢莎航空（Lufthansa）上個月表示，A380客機至少會被擱置2年，未來也不會恢復飛行。而在疫情爆發之前，這架A380客機的需求大幅減少，因此空中巴士公司（Airbus）宣布此款飛機將在明年停止生產。

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(中時新聞網)