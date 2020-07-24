氣象局表示，今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。(圖擷自氣象局)

受太平洋高壓影響，加上西南風較增強，將中國華南一帶暖空氣往台灣吹送，氣象局表示，今(24日)天氣穩定晴到多雲，在台北盆地、花東縱谷有機會出現37、38度高溫，其中大台北地區由於盆地地形加上熱島效應，局部區域有可能出現38度以上高溫，體感溫度甚至飆到41度，大台北地區整體感受將十分炎熱，民眾須留意熱傷害。

氣象局表示，今中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市近山區或河谷則為黃色燈號。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式顯示，今白天起台灣低層風逐漸轉為西南風，中層「太平洋高壓」漸減弱，天氣「晴朗酷熱」；各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38左右的機率；要持續注意防曬、防中暑。清晨上午中南部有零星降雨的機率；午後對流發展，局部地區仍有「大雷雨」發生，應持續注意。

台灣颱風論壇表示，高壓要減弱了，理論上不會那麼熱，但今天大台北將會直攻38度以上，其他各地起碼也有33~36度，熱的部分還是沒有少。

雖然隨著高壓減弱，午後雷雨會變多，但台灣還是在高壓邊緣，加上韓國的溫帶氣旋「幫忙」調整風向，中國華南的暖熱空氣全被捲來台灣！不過等到周末，全台午後雷雨確實會變多，各地午後都有機會遇到消暑的雨勢。提醒民眾，周末出門尤其是要前往山區，雨具要準備！

(中時新聞網)