美F-15戰機逼近伊朗客機

1名五角大廈官員周四說，1架美國F-15戰機在駐敘利亞坦夫（Al－Tanf）基地基地附近時，逼近1架伊朗客機約1,000米內。

An #Iran-ian passenger plane (belonging to Mahan) bound for Beirut was approached by two fighter jets, likely #Israeli ones, in Syrian airspace. An Iranian journalist on board says the fighters were in 100 to 200 meters distance from the plane. Some passengers have been injured. pic.twitter.com/SYdecBsSct — Abas Aslani (@AbasAslani) July 23, 2020

據BBC新聞網報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）說，這架「以色列」戰機在敘利亞領空危險逼近伊朗客機，並公開了從客機窗戶拍攝的戰機影片，還有一名乘客臉上流血的畫面。不過，IRIB稍後引述消息人士的話說，戰機屬於美方。

而據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，五角大廈官員說，這架F-15和伊朗客機保持了安全距離，還有另1架F-15戰機雖然也在附近，但並未靠近客機。

據路透報導，由於美國戰機逼近，伊朗客機駕駛迅速改變高度，以避免碰撞，而這導致數名乘客受傷。

這架伊朗馬漢航空（Mahan Air）班機是從德黑蘭飛往貝魯特，據黎巴嫩機場消息人士說，這架客機後來安全降落。

(中時新聞網)