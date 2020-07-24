1名五角大廈官員周四說，1架美國F-15戰機在駐敘利亞坦夫（Al－Tanf）基地基地附近時，逼近1架伊朗客機約1,000米內。
據BBC新聞網報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）說，這架「以色列」戰機在敘利亞領空危險逼近伊朗客機，並公開了從客機窗戶拍攝的戰機影片，還有一名乘客臉上流血的畫面。不過，IRIB稍後引述消息人士的話說，戰機屬於美方。
而據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，五角大廈官員說，這架F-15和伊朗客機保持了安全距離，還有另1架F-15戰機雖然也在附近，但並未靠近客機。
據路透報導，由於美國戰機逼近，伊朗客機駕駛迅速改變高度，以避免碰撞，而這導致數名乘客受傷。
這架伊朗馬漢航空（Mahan Air）班機是從德黑蘭飛往貝魯特，據黎巴嫩機場消息人士說，這架客機後來安全降落。
(中時新聞網)
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