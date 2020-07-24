國民黨高雄市長候選人李眉蓁被爆論文抄襲，也讓刊登論文的「台灣博碩士論文網」湧入大量網友檢索查看，其中包括台灣民眾黨立委蔡璧如、準監察院長陳菊、李眉蓁都進入前5名，令人驚訝的是，排在第3名的竟不是政治人物。

據「台灣碩博士論文加值系統」公開資料顯示，最近一天點閱數最熱門的前10名論文，第一名為蔡璧如的論文「民意代表社群網站市政議題之探討」，第2名為陳菊的論文「植基於勞動人權與勞動競爭力之台灣外勞政策」。

讓人較意外的是第3名，由台北大學犯罪研究所107年的碩士生張榮哲所著「大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」。

第4名則是近期爆爭議的李眉蓁論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，第5名則是被抄襲的台北大學碩士研究生雷政儒論文，第6名則是因為近期台南南鐵地下化拆除民宅登上媒體版面，曾做過相關研究的台大城鄉所碩士生所著「鐵路地下化之政策形成過程與都市政權運作的分析—以臺南市區鐵路地下化計畫為例」。

第7名則是民進黨高雄市長候選人陳其邁的台大論文「脂蛋白(a)與心臟血管疾病危險因子之相關研究」。第8名則是一篇探討「越南新移民女性的空間化認同政治」，第9名則是前台中市長胡志強的台大論文，第10名則一篇由前行政院長江宜樺擔任指導教授的台大政治所論文。

論文網站，近1天熱門點閱排行榜前5名。（圖／翻攝自 台灣博碩士論文知識加值系統 網站）

(中時新聞網)