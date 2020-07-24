靜宜資傳系以技術、設計、跨域、創新為發展方向，強調主題式學習，培養資通訊科技的核心能力。（陳世宗攝）

隨著「虛擬網紅」崛起，靜宜資傳系結合虛擬人物與人工智慧，以「動作捕捉系統」製作「虛擬助理」，這是新媒體科技的創新。（陳世宗攝）

靜宜資傳系學生需具備撰寫程式及軟體開發的能力，很多課程更搭配視覺設計相關技術，才能創作完整性的作品。（陳世宗攝）

靜宜大學「資訊傳播工程學系」，以「資訊軟體開發」及「互動媒體整合設計」為兩大發展主軸，培育學生具備專業核心力，及跨領域實作力，許多學生還沒畢業，就被業者延攬；也有學生畢業前已成立公司，並獲得經濟部等單位的獎勵補助，將數位遊戲原創內容推進國際！

靜宜校長唐傳義說，資訊學院除訓練學生撰寫程式，還要協助各行各業解決問題；資傳系跟「瑪利亞社會福利基金會」合作，以關懷使用者角度，開發心智障礙應用APP，能提升工作效率，帶給使用者更便利的生活！

資訊學院院長蔡英德指出，該學院以技術、設計、跨域、創新為發展方向，強調主題式學習，培養資通訊科技的核心能力；今年也推動強化自主學習的「築夢計畫」，鼓勵學生提出未來資訊發展的願景，校方會積極輔導與支持，讓學生在四年中能順利築夢、圓夢！

主任劉國有表示，近年全球積極推展跨域合作，靜宜「資傳系」就是「程式技術」及「視覺傳達設計」等跨領域實作的系所；該系也在經濟部「放視大賞」與育秀教育基金會「育秀盃」等競賽，拿下金獎等優異成績，學生實力強、出路廣！

劉國有指出，該系學生需具備撰寫程式及軟體開發的能力，很多課程更搭配視覺設計相關技術；以遊戲開發而言，要撰寫程式，也要兼具設計實力，才能有完整性的作品。隨著「虛擬網紅」崛起，該系結合虛擬人物與人工智慧，以「動作捕捉系統」製作「虛擬助理」，這是新媒體科技的創新。

劉國有舉例，飯店導入機器人服務旅客，但機器人互動性較低；若以「虛擬人物」當接待人員，與消費者產生互動，不但吸引人，更提供人性化的服務。該系也嘗試「虛擬網紅頻道」，由系主任與虛擬人物進行虛實整合技術拍攝，完成系所簡介。

靜宜「資傳系」也串聯相關領域公司，舉辦「極客松」創新創意競賽，吸引全國上百位學生參賽。參賽者需創作故事及虛擬人物，兩天內完成3-5分鐘的影片成品。比較特別的是跟裕隆公司合作，學生結合虛擬網紅，以「電動車」為主題發想。擔任評審的業界高階主管，對學生創作及表現均高度肯定，今年即將舉辦第二屆。

蔡英德表示，資訊學院在暑假及大四下，都有產業實習機會，每年與20家以上的知名科技公司及醫院等合作，提供超過一百多個實習職缺。資傳系去年參加「育秀盃」，獲得軟體應用類金獎，獎金15萬元；也曾榮獲經濟部「放視大賞」金獎及廠商特別獎，得獎學生並組成團隊，準備創業；也有投入HTC等大公司協助進行資訊的開發或成立影音創業公司等。

資傳系碩士班學生何祥祿，2018年以作品《炎姬》榮獲放視大賞「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，同時獲得4家知名企業「廠商特別獎」及「美術創意設計」等獎項。

何祥祿原本就讀美術班，高中轉數理班，在選擇「資傳系」後，補強資訊跟設計能力，目前已創業成立遊戲公司，並獲得經濟部工業局推動「獨立遊戲開發獎勵計畫」第二名，期望未來能將數位遊戲原創內容推進國際。

(中時 )