台中港務分公司配合國家發展離岸風電政策，訂定各港離岸風電作業船收費方式，對離岸風電作業船舶優先提供部分泊位泊靠，但是費率是一般貨輪的7到12倍價，船務代理公會全國聯合會要求港方允許業者可申請一般靠泊，讓沒有緊急需要的風電作業船，能免除高額優先靠泊費支出。

船務代理業者指出，近期國內外風電作業船陸續抵達台中港，例如有一艘巴拿馬籍「守護神」重型起重佈線船到港14天3度被要求移泊，又因為船隻被列在風電作業船名單內，需支付優先靠泊費，費率是一般靠泊的7倍價，還沒施工就付出263萬元靠泊費，引發航商抱怨連連。而船長150米以上作業船，優先靠泊費高達每小時7,500元，一般靠泊僅需600元。

船務公會全國聯合會指出，各風場作業船隊所屬之船舶態樣繁多，若船舶所載運物件無實際優先靠泊需求，意該允許業者依各港船舶繫泊作業要點，以一般船舶繫泊作業方式申請，依船席調派會議安排指泊，以避免佔據優靠碼頭。

公會指出，之前前項各港離岸風電作業船收費方式之訂定，多僅徵詢當地港口代理業者之意見，並未充份徵詢或納入非位於當地之總代理或航商意見，為求周延，希望港公司於作業方式或費率增修時，先徵詢船務公會全國聯合會意見，俾能彙整各相關會員意見，提供港公司做決策時參考。

(工商 )