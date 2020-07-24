威力彩再度槓龜，下期頭獎史上最高31億元，網友昨發文分享，用電腦選號竟買到2組數字全部相同的號碼，這機率高嗎？引發網友熱烈討論，不少人直呼，跟中頭獎機率一樣，但你沒變富翁，看來一生的運氣都用在這了！
網友在PTT上分享照片表示，怎有浪費錢的感覺！只見他買了至少9組的威力彩，其中第8和第9組卻完全一樣，第一區都是「07、14、19、21、22、24」，第二區則是05，驚人的巧合，也讓原PO忍不住問，威力彩電選買到2組同號碼的機率高嗎？
貼文曝光後，隨即引發網友熱議，「機率是(C38取6)*8/22000000」、「跟中頭獎機率一樣高，供你參考」、「理論上你已中一次頭獎，可是沒有變富翁」、「你這機率比中頭獎還低，真是可惜，運氣用在這」、「運氣用錯地方」。
也有網友因此質疑電腦選號，「有問題！以後不電腦選號了」、「這是電選bug吧！應該排除同樣號碼才是」、「 電選真的很不隨機」、「 這問題很大，照理說每兩千萬組電選就會出現一次，竟然現在才看到」、「看來電腦選是不會中頭獎了」。
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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