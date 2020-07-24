高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文被控抄襲，李眉蓁宣布放棄學位企圖止血。對此，資深媒體人徐嶔煌觀察論文風波，他直言爆料者、以及「東廠事件」吹哨人吳佩蓉目前在民眾黨高雄市長補選候選人吳益政那邊工作，因此這件事的得利者不是民進黨的陳其邁，很有可能是民眾黨。

徐嶔煌在政倫節目《新聞面對面》上表示，最原始爆料李眉蓁4頁論文有問題的是吳佩蓉，吳佩蓉現在是在幫吳益政做輔選。吳佩蓉爆料的時間的在禮拜一（20日）左右把議題丟出來，而在吳佩蓉19日的臉書內容，可發現一段非常有趣的內文：

「點完餐回座，打開背包的後側，發現藏了一份複印的資料，取出一瞧，竟是李眉蓁的碩論。『內容大概跟李雅靜差不多吧，看這種文章既傷眼力，又費腦力，真要自討苦吃嗎？』」

吳佩蓉臉書。（摘自吳佩蓉臉書）

徐嶔煌指出，看吳佩蓉的寫法，就跟「我們在垃圾桶撿到一份文件」的講法有什麼不一樣？顯然就是有人給吳佩蓉這份資料，接著就可發動這個議題。徐嶔煌更表示，就他所知，國民黨有些地方人士本還就在傳了，而且有人是刻意把這一份資料傳給好幾個陣營，但是反而是綠營，對民進黨來說，這個議題打了對陳其邁來說，也沒有什麼特別的好處，因為陳勝選機會本來就高。所以對陳其邁來說，他們沒有特別想要操作這個議題。

徐嶔煌更表示，反而是吳佩蓉開完這一槍後，有媒體去訪問吳益政。徐更爆料，把李眉蓁論文通通翻出來的這位記者，其實跟柯團隊關係也還不錯，也跟蔡壁如的關係也不錯，這個議題打出來後，可以發現聲量的架構已經架起來了。

不過，對於外界熱議的「陰謀論」，吳佩蓉也在臉書發文表示，李雅靜和李眉蓁的論文門事件，今天有人刻意放出風聲，想收割也好，內鬥也罷，見縫插針也不無可能，看起來都頗為可笑。躲在暗處的人真這麼神奇，快點站出來或拿出證據讓大家瞧瞧，不論是用e-mail、社群軟體、Uber Eats或熊貓送餐〜，究竟是哪一位給了她論文或訊息？

吳佩蓉指出，她是在6月23日下午去國圖印資料，調閱李雅靜和李眉蓁的論文，國圖會有她的進出與借閱紀錄，附圖則是她當天印的資料和買影印卡的發票。

吳佩蓉強調，至於她查閱與比對碩士論文，也並非第一次，去年選舉期間，她就揪出李佳芬的碩論是研究自家所開設的維多利亞學校，大肆嘲諷一番。奉勸那些民代與名嘴，稍微去打聽一下她揭弊與查弊的決心與毅力，您們甘於成為別人的打手，不經查證就任意指涉，別把台灣人民當塑膠，真以為大家容易被您們唬弄啊？！

吳佩蓉臉書。（摘自吳佩蓉臉書）

(中時新聞網)