國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，碩士論文抄襲風波仍未停止，第一時間並未多做回應，直到昨(23日)，她則是親上火線宣布放棄中山大學碩士學位，盼能為此止血。對此，資深媒體人陳揮文在節目中則說批，「這危機處理不行」。

李眉蓁的論文抄襲風暴衝擊選情，面對外界排山倒海的輿論，她從一開始的未多作回應，到開記者會認錯，聲淚俱下地表示，「因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會。鄭重宣布：放棄我中山大學在職碩士班學位也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。」

然而，李眉蓁的聲明曝光後，陳揮文在廣播節目「陳揮文時間」中提到，李眉蓁第一時間說不回應，又開記者會又道歉，「這危機處理不行、沒有選戰經驗」，畢竟市議員選舉相對單純，不用過半。

陳揮文進一步說，他一直反對台灣有這麼多市議員，光是台北市有65位、高雄有66位，加起來就比立委多，立委才113位，不禁質疑「需要這麼多議員嗎?」

(中時新聞網)