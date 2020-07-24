8月台指期今日開盤下跌55點，為12232點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨表示，台指期周四下跌45點至12287點。價差方面，台指期逆價差縮至-126.04點，電子期逆價差縮至-3.85點，金融期逆價差縮至-24.37點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2170口至2740口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3665口至24073口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2319口至-11224口。

永豐期貨表示，台股周四陷入修正，指數開低走低，一度重挫逾百點，終場跌幅收斂，守12400點關卡，收12413.04 點。近期美股大型科技股陸續公布財報，若營收獲利數字及展望優於預期，為台股電子股的一大動能，本周台股創下30年新高，若正乖離過大，短線恐面臨震盪整理，但台股長期多頭格局並未改變。

(時報資訊)