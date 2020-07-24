美國政府決定對南韓的聚對苯二甲酸酯(PET)產品課徵五成的反傾銷稅。

根據南韓外貿協會辦公室指出，美國商務部決定將對SK化學以及其他12家南韓企業的PET薄膜產品課徵高達52.01%的反傾銷稅。

去年七月，美國多家化學製造公司在美國外貿委員會(ITC)針對南韓、墨西哥和阿曼(Oman)的PET薄膜產品提出申訴，美方企業提出課徵44.45~52.39%的反傾銷稅要求。美國商務部則在去年展開調查，於今年二月初步判定需課徵反傾銷。

最終的稅賦要求與商務部初步判定提議相同，主要是這些南韓企業未能配合提供必要資訊，以至延誤調查。然而商務部對南韓一家未具名的企業僅課徵7.19%的反傾銷稅，因該企業在調查期間的配合合作。

據韓聯社報導，南韓為美國第二大PET薄膜產品的出口國，市占率約12%，僅次於阿曼的28.2%。產業人士認為該項反傾銷稅僅對南韓較小的PET製造商產生影響，將不會撼動SK化學，因為PET僅占該公司產品線的一小部分。

另商務部對南韓輸美香菸做出反傾銷稅5.48%的初步判定，對象為長7~12公分，直徑3公分的香菸。

(時報資訊)