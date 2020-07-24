美國職棒大聯盟終於在7月24日頂著新冠疫情開季，白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)在國民主場擔任開球嘉賓，宣告久違的例行賽開打。美國染病人數累積突破400萬人，超過14萬人死亡，國民隊索托(Juan Soto)前幾個小時才被驗出染病。

國民王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)投出復賽的第一球，接著三振洋基首位打者希克斯(Aaron Hicks)。但薛爾瑟首局被洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)揮出復賽首轟，而且是一支兩分炮。洋基重金簽下的投手寇爾(Gerrit Cole)擔任開幕戰先發，首局下也被國民伊頓(Adam Eaton)敲了陽春炮。本季為全DH制，所有投手都不需要打擊。

因應美國爆發的黑人民權示威，大聯盟在開幕戰投手丘塗上黑色的「BLM(黑人命很重要)」標誌，並提供球員「BLM練球衣」「BLM球衣徽章」「BLM腕帶」，3個字母倒著念正好就是MLB。大聯盟的非裔球員不多，洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)是其中之一。

同時球員工會與聯盟宣布今年季後賽擴增到16隊，超過半數球隊可打，外卡戰三戰兩勝，規模巨大。聯盟表示今年的例行賽比較像是「短跑」而非往年的馬拉松，精彩刺激的季後賽很快就會到來，預計9月底開打。

(中時新聞網)