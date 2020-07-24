Season 17.5: Full Speed Ahead pic.twitter.com/9dvQWRUTnf — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 24, 2020

球迷期待已久的湖人首場熱身賽24日登場，可惜身穿全新LeBron 18戰靴上場的「小皇帝」詹姆斯，以及「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星，只打上半場就告休兵，湖人也以104比108遭到獨行俠逆轉擊敗，但兩大球星已經證明他們準備好了！

湖人上半場就展現爭冠企圖心，靠著詹姆斯、安東尼戴維斯上半場各取12分，詹皇更在次節上演超狂爆扣，幫助湖人打完上半場，取得55比44領先，但為了保險起見，湖人總教練佛格決定只讓兩大主力打上半場，下半場提前休兵。

眼見湖人不讓詹姆斯、安東尼戴維斯上場，獨行俠當然毫不客氣，靠著塞斯柯瑞三分火力(第3節獨拿14分)，以及馬加諾維奇內線單打，不僅幫助獨行俠追上，更在末節取得超前，湖人板凳戰力調整明顯還沒到位，只好接受逆轉事實。

詹姆斯與安東尼戴維斯都先發打了15分鐘，詹皇投6中4，貢獻12分、5助攻與3籃板，安東尼戴維斯投7中5，也拿12分，湖人得分最高的是麥基13分，威特斯、J.R.史密斯兩名新援都有上場，威特斯9分，J.R史密斯只拿6分。

勇士球星史蒂芬柯瑞的弟弟獨行俠後衛塞斯柯瑞，拿下全場最高23分，出手8次都進，包含三分球6投全進，命中率百分之百，展現柯瑞家族強大外線火力血統，「巨神兵」馬加諾維奇也拿17分、13籃板，東契奇14分、6助攻與5籃板。

(中時 )