特斯拉大空頭、巴克萊汽車分析師Brian Johnson警告，特斯拉股價在今年大漲後，可能會在第四季出現逆轉。此前，Brian Johnson把特斯拉目標價定為300美元。

外媒報導，Brian Johnson表示，儘管特斯拉的財報超出預期，但對其前景仍有疑慮。他認為特斯拉執行長馬斯克承諾要取得行業領先的利潤，但根據周三發布的財報，這種情況不太可能發生。「這顯然不是他（馬斯克）要做的，他正在努力實現營收成長」，他說道。

Brian Johnson也表示，特斯拉原訂今年要交付50萬輛汽車的目標恐怕不會實現。今年上半年，特斯拉交付了179387輛汽車。

特斯拉股價周四收跌4.98%，報價1513美元，若依照Brian Johnson於2月提出的目標價300美元，代表特斯拉恐面臨80%下跌幅度。不過報導指出，Brian Johnson並未暗示特斯拉股價將在第四季達到300美元的目標價，僅暗示價格可能會下跌。

而美國證監會主席Jay Clayton周四接受採訪時也表示，他擔心散戶投資人正在分配資金到高風險的短線交易中，導致部分個股股價飆升。雖然他沒有明確提到是哪一檔股票，但這段話緊接在「特斯拉等股票近期驚人反彈是否應提高警覺」的問題後面，被視為對特斯拉等飆股提出的示警。

(中時新聞網)