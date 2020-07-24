英特爾在發布第二季財報後宣布其新一代半導體製程技術將延後，以及可能將委由第三方製造做為應急計畫，受此打擊，英特爾周四盤後股價重挫逾10%，但其同業超微（Advanced Micro Devices Inc.,AMD）則大漲8%，台積電ADR盤後大漲逾4%。

英特爾宣布7奈米製程晶片將延後至少6個月。相較之下，其競爭對手超微已經開始出貨7奈米的伺服器與PC晶片。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）在法說會上坦承在7奈米製程發現一個缺陷，導致良率下降。他表示，我們已經從根本找出問題所在，並認為沒有根本性的障礙，但我們也已投資應急計畫，以防備更多進程上的不確定性。

史旺表示，這些應急計畫可能包括「採用別人的晶圓代工廠」。超微的7奈米晶片即委由台積電代工。他預期英特爾的第一批7奈米CPU產品將在2022年底或2023年初出貨，數據中心晶片則在2023年上半年開始出貨。史旺並表示，我們現在預期今年10奈米晶片出貨將較1月時的預估增加逾20%。

因新冠肺炎疫情帶來強勁的伺服器與電腦晶片需求，英特爾第二季營收年增20%，為197億美元，優於市場預期的185.4億美元。淨利為51億美元，每股盈餘1.19美元，較去年同期的淨利41.8億美元、每股盈餘92美分成長。經調整後，每股盈餘為1.23美元，較去年同期的1.06美元成長，並超出市場預估的1.11美元。

第二季伺服器晶片營收年增43%，傳統PC晶片事業營收年增7%。

雖然來自超微的競爭加劇，英特爾數據中心集團（DCG）第二季營收仍增至71億美元，優於市場預估的66.1億美元。受惠於近幾個月來PC銷售強勁，英特爾最大事業體客戶運算傳統PC集團營收升至95億美元，優於市場預估的91億美元。

非揮發性記憶體解決方案營收年增76%，為17億美元，遠優於市場預期的12.9億美元。物聯網事業營收年減32%，為6.7億美元，表現不如市場預期的8.66億美元。英特爾以150億美元併購的汽車科技Mobileye營收亦下滑27%，為1.46億美元，不如市場預期的2.17億美元。

英特爾維持財測不變，亦優於市場預期。英特爾預估第三季經調整後每股盈餘為1.10美元，營收約為182億美元，全年營收預估為750億美元，調整後每股盈餘為4.85美元。

分析師預估英特爾第三季調整後每股盈餘為1.11美元，營收為179.2億美元，全年調整後每股盈餘為4.81美元，營收為739.2億美元。

(時報資訊)