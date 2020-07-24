美國科技類股回軟，加上就業數據令人失望的影響，美國四大指數23日全面走低。台股24日開高在12,467.43點，主要是台積電（2330）開在390點，帶動加權指數開在早盤高點，隨後漲幅有所收歛。

道瓊工業平均指數7月23日下跌1.31％（353.51點）、收26,652.33點。那斯達克指數下跌2.29％（244.71點）、收10,461.42點。費城半導體指數下跌1.64％（34.46點）、收2,070.97點。

統一投顧指出，雖然美國當前新冠疫情升溫，又有美中關係緊張壓抑盤面氣氛，但考量新冠疫苗研發進展加速、醫療措施及政府宣導，使疫情對市場影響持續淡化。

美中於關閉休士頓中國領事館後，未有進一步衝突，短期市場情緒無礙後勢。台股在電子旺季來臨，外銷出口數據持續好轉下，多頭格局不變，不預設高點。

歐美持續擴大推出救市方案、加上美國科技股財報頻傳佳音，台積電法說證實科技股旺季來臨，基本面利多搭配台幣走升的資金行情，指數中多格局未變，不預設指數高點。

統一投顧建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(工商 )