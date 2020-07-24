6車追撞事故，所幸2人輕傷。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

40歲曾姓聯結車駕駛，疑似未注意車前動態，追撞前方自小客車。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

6車駕駛經酒測，皆未有酒精濃度反應。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

40歲曾姓男子在23日下午3時駕駛聯結車，欲從龍潭出發至林口，行經國道1號北上43公里林口B出口前，疑似未注意車前動態，煞車不及直接追撞前方自小客車，造成6車事故，警消獲報到場後，2人輕傷，所幸送醫後無大礙，6車駕駛經酒測，皆未有酒精濃度反應，詳細肇事原因待警方進一步釐清。

(中時 )