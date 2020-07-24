國道1北上6車追撞 2人輕傷無大礙 09:292020/07/24 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1北上23日下午3時發生6車追撞事故。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6車追撞事故，所幸2人輕傷。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 40歲曾姓聯結車駕駛，疑似未注意車前動態，追撞前方自小客車。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 6車駕駛經酒測，皆未有酒精濃度反應。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） 40歲曾姓男子在23日下午3時駕駛聯結車，欲從龍潭出發至林口，行經國道1號北上43公里林口B出口前，疑似未注意車前動態，煞車不及直接追撞前方自小客車，造成6車事故，警消獲報到場後，2人輕傷，所幸送醫後無大礙，6車駕駛經酒測，皆未有酒精濃度反應，詳細肇事原因待警方進一步釐清。 (中時 ) #駕駛 #林口 #國道 #追撞 #濃度 也許您會感興趣 社會熱門新聞 金絲貓難養！台商包養俄羅斯二奶 甩後性愛影片遭「報復性外流」 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 「北斗星號」涉賣油給北韓遭扣留 2船員苦住600天終可下船安置 - 社會 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 - 社會 周士淵性愛片哪裡找？ 多P無碼片關鍵字曝光 鄉民瘋喊：求上車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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