許多學生會向學校申請獎學金，除了貼補學費之外，也是一種榮譽的象徵。總部位於美國馬薩諸塞州（Massachusetts）塞勒姆（Salem）的「撒旦聖殿」（The Satanic Temple）聯合創辦人賈里（Malcolm Jarry）為了幫助高中畢業生能夠繼續升學，開放2個名額提供各500美元（約台幣1.5萬元）的獎獎學，而申請條件是，回答並詳述「曾糟蹋你靈魂」並「破壞你自信心」的老師。

根據《CNN》報導，賈里指出，之所以會設立撒旦獎學金，起因為曾有一名女學生來信，希望請撒旦聖殿幫忙寫一封推薦信申請獎學金；然而，最後該學生的申請卻沒有通過，賈里表示，「我對她沒有獲得獎學金感到失望，並把那一刻視為提供我們自己的獎學金，並藉以宣揚自身理念的機會。」

撒旦聖殿人員在官網發出了獎學金申請條件的注意事項，如要申請獎學金的人，必須選擇下列任一問題回答：一是回答「人生中曾做過符合撒旦聖殿宗旨和使命的事情」，二是「詳述任何一個曾糟蹋你靈魂並破壞你自信心，讓你在上學的每一分鐘都感到討厭的老師」，提交形式不拘，可採以論文，詩歌，藝術作品或電影的等呈現方式。

和大眾認知不同，其實撒旦聖殿的宗旨，主要在宣揚鼓勵仁慈和同情心、並提倡人們對知識的追求。賈里表示，「人們經常能聽到成功人士談論到啟發自己的恩師，但事實上，想碰到這樣一個令人尊敬的老師並不容易，如果有幸能遇見一位，真的是十分幸運的事情。因為大部分的學生，通常都要忍受教師和行政人員以及同學間的不合理對待。」

據了解，撒旦聖殿的獎學金申請開放期間為7月20日至8月31日止；截至目前為止，聖殿的人員已收到50份的獎學金申請，通過申請的2名幸運兒名單，則會於9月15日在網站公布。

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(中時新聞網)