中國現代國際關係研究院中東研究所所長牛新春24日在陸媒《環球時報》撰文指出，在22日一天內，美國對陸政策出了兩件大事。一是要求72小時內關閉中國駐休士頓總領館；二是參議院重量級議員提出《針對中國加強貿易、區域同盟、技術、經濟和地緣政治倡議法案》（「戰略法案」或「中國法案」）。中美關係不斷下墜，伊於胡底。值得關注的是，這不會是年內美國對陸政策的最後一波「驚魂」，未來幾波只會更密集、更出人意料。如何應對中美關係的「非典型時刻」，值得中美兩國人民深思。

牛新春表示，今年美國大選在11月3日，美國政治學中有個專用名詞「驚魂十月」，兩黨往往無所不用其極，令人匪夷所思的事情必然層出不窮。中美關係本身的邏輯、川普對陸策略和選舉操弄共同影響美國對陸政策，大選競爭越激烈，選舉操作的需求就越強烈。對此，只有分清哪些是長期的、戰略的，哪些是短期的、策略的，哪些是選舉手法，才能認清美國對陸政策的本來面目。

文章稱，5月20日，白宮發布《美國對中華人民共和國戰略方針》報告，全面詳述未來美國對陸戰略。6月26日開始，美國總統國家安全事務助理歐布萊恩、聯邦調查局局長瑞伊、司法部長巴爾先後從不同角度論述美國對陸戰略，財政部長穆努欽、國務卿蓬佩奧稍後也會加入行列。7月22日，共和黨參議員提出全面對付中國的《中國法案》。這些看起來都是事關全域、長遠的戰略設計，仔細看下來，更多還是對中美關係的短期政治消費。

牛新春認為，美國對陸戰略轉型、定型是一件大事，需要國內廣泛共識，更需要在實踐中反覆檢驗。目前，雖然美國國內普遍認為過去的對陸政策有問題，但是什麼才是最好、最有效的對陸政策，遠遠沒有共識，就連川普政府內閣裡都有嚴重分歧。在這樣背景下，行政部門、國會頻繁推出對陸戰略報告、演講和法案，這些倉促出籠的東西，離定型的對陸戰略還有很遠的距離。

(中時 )