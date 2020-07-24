桃園市桃園區春日路早上1間水族用品店3樓發生火警，1名女子有燒燙傷趕緊送醫。(翻攝照片／賴佑維桃園傳真)

桃園市桃園區春日路早上1間水族用品店3樓發生火警，桃園市消防局7時28分獲報。其中40歲曾姓女子自行從火場逃出，不過臉、背、雙手都有30％2度燒燙傷，消防隊員趕抵，將其送醫急救。

據了解，曾女一家3人住在水族用品店樓上，發生火警時，2人順利逃出，曾女則是被火勢燒燙傷。該建物為3樓建物，起火點位於3樓，因為濃煙密布，春日路又是上班尖峰時刻，引起不少民眾關心。消防隊員獲報後，7時35分趕抵現場，7時55分撲滅火勢，共出動消防人員40名、救災車輛15輛。詳細起火原因，仍需消防局調查。

(中時 )