桃園春日路火警 1女逃出火場30％燒燙傷送醫 09:362020/07/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區春日路早上1間水族用品店3樓發生火警，1名女子有燒燙傷趕緊送醫。(翻攝照片／賴佑維桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區春日路早上1間水族用品店3樓發生火警，1名女子有燒燙傷趕緊送醫。(翻攝照片／賴佑維桃園傳真) 桃園市桃園區春日路早上1間水族用品店3樓發生火警，桃園市消防局7時28分獲報。其中40歲曾姓女子自行從火場逃出，不過臉、背、雙手都有30％2度燒燙傷，消防隊員趕抵，將其送醫急救。 據了解，曾女一家3人住在水族用品店樓上，發生火警時，2人順利逃出，曾女則是被火勢燒燙傷。該建物為3樓建物，起火點位於3樓，因為濃煙密布，春日路又是上班尖峰時刻，引起不少民眾關心。消防隊員獲報後，7時35分趕抵現場，7時55分撲滅火勢，共出動消防人員40名、救災車輛15輛。詳細起火原因，仍需消防局調查。 (中時 ) #消防 #火警 #燙傷 #發生火警 #消防局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 金絲貓難養！台商包養俄羅斯二奶 甩後性愛影片遭「報復性外流」 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 - 社會 周士淵性愛片哪裡找？ 多P無碼片關鍵字曝光 鄉民瘋喊：求上車 - 社會 獨家》扯！機敏中科院遭毒品攻陷 高學歷研究員設溫室種大麻販售 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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