鄭希怡發文感謝應采兒。（圖／翻攝自鄭希怡微博）

38歲女星鄭希怡最近參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，2000年簽進英皇娛樂的她曾是女團「3T」成員，團員還有劉思惠及蔣雅文，演藝圈中她與應采兒是多年好閨密，2012年一群人去泰國慶祝生日卻發生意外，鄭希怡從3層樓高台上墜落，當場樹枝從背後插肺，還差點終身癱瘓，讓應采兒十分自責，在鏡頭前痛哭。

鄭希怡8年前到泰國參加應采兒生日派對，卻在飯店的泳池邊發生意外，從3層樓高的山坡摔下，造成頸椎第五節移位，肺部重挫，而應采兒則被茂密樹林撐住逃過一劫。鄭希怡昏迷了2天2夜才清醒，後來兩人接受專訪，鄭希怡透露手術前還被醫生警告未來有可能終身癱瘓，幸好後來沒事。

鄭希怡說，事情經過她其實沒什麼記憶，隱約感覺到自己躺在地上，然後上車到了醫院，也記得應采兒跟她說別亂動，鬼門關前走一遭，鄭希怡與男友梁學儲感情更堅固，2014年結婚，隔年生下一女，鄭希怡過去受訪說，沒當媽前其實有點討厭Jaseper，覺得被他搶走了應采兒，直到自己也當媽，她才感覺：「我發現其實她（應采兒）在我前面生真好，我什麼都可以問她」，兩人從姊妹一起進入人生下個階段，更像家人。

(中時新聞網)