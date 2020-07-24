面對美國於21日要大陸駐休士頓領事館在72小時內閉館的要求期限逐漸逼近，陸駐休士頓總領事蔡偉表示，領事館不會聽從美方關閉要求，到進一步通知前，一切照常運作，「我們就來看看會發生什麼事」。

蔡偉23日在接受美媒《Politico》專訪時表示，對於美方閉館要求早已表達強烈抗議，並表示當日領事館仍正常運作，到24日閉館期限來到時，就來看看會發生什麼事。不過他拒絕近一步詳述對應。

蔡偉表示，北京已要求美國撤回閉館要求，並稱這此舉已違反《維也納公約》中的領事館事務規範，也不符合國際慣例，更違反了陸美領事條約，並表示陸方已準備好面對最糟糕的情境，但也表達強烈抗議，呼籲美國放棄並撤回這種錯誤決定。

關於《南華早報》先前報導稱北京可能會以關閉美駐成都領事館作為報復，並指出該領事館對美國處理西藏問題具有戰略意義，不過蔡偉拒絕並論北京會如何進一步應對。

雖然蔡瑋強調他是大陸政府在休士頓的首要代表，但陸專家認為他不太可能在未授權情況下，自己決定持續讓領事館正常運作。現任約翰霍普金斯大學社會學系及高等國際研究學院政治經濟學教授孔誥烽（Ho-Fung Hung）表示，「他們必定在等待北京進一步指示，如果北京與美國正在透過秘密管道討論此案，我也不會感意外」。

同樣在約翰霍普金斯大學高級國際關係研究院的中美中心主任傅瑞珍（Carla Park Freeman）也表示，認為蔡偉的言論並非威脅，而是描述當下易變的局勢，但也以2017年俄羅斯並未抵抗美方的閉館要求為例，若陸方拒絕關閉領事館，將是美陸關係中前所未見的。

(中時新聞網)