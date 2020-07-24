英特爾7奈米製程再度卡關，生產時間較原先預定落後6個月，導致盤後股價暴跌9%，而英特爾7奈米陷困境不排除找其他代工廠救急，台積電再度被點名，帶動台積電股價今（24日）早盤大漲8.5元，再度衝上390元歷史新高，市值升破10兆大關。

路透報導，英特爾財務長Bob Swan周四表示，7奈米製程遇到瓶頸，導致良率低迷，因此生產時間較之前預期延後6個月，不排除委由台積電代工來應急。英特爾首批7奈米晶片預計2022年底或2023年初開始銷售，而競爭對手超微早已開賣7奈米處理器，看來超車英特爾一大截，激勵超微盤後股價應聲大漲8%。

英特爾過去研發10奈米晶片技術也曾出現瑕疵，如今7奈米又卡關，相較台積電製程技術差距更大，目前英特爾競爭對手超微（AMD）和輝達（Nvidia）都由台積電代工晶片。

儘管英特爾7奈米製程不順，但第二季獲利優於預期，營收估約為182億美元，調整後每股盈餘估為1.10美元，但毛利率降到11年新低。今年全年營收約750 億美元（隱含成長率 4%），優於分析師預期的738.6億美元。

(中時新聞網)