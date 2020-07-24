高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文被控抄襲，李眉蓁宣布放棄學位企圖止血。資深媒體人趙少康驚爆，論文的爆料很有可能是國民黨內部自己人放的。對此，李眉蓁陣營表示，不做臆測。

趙少康在廣播節目《趙少康時間》中表示，選舉就是這樣，祖宗八代都會挖出來，不選都沒事。而李眉蓁的選情，大家也不認為李會當選，為何還要打李？很有可能是李這次選市長，打出知名度後，下次選立委，所以李的未來競爭者不希望這種情形發生，因此就搞李的論文。

趙少康認為，李眉蓁不是主要候選人，陳其邁贏她太多了，幹嘛要搞她的論文？他們說不一定是對手，搞不好自己打的。他們分析後，趙少康認為，有可能國民黨裡面的對手放話。

對此，據《聯合報》報導，李眉蓁團隊發言人呂謦煒表示，論文有瑕疵就認，對於誰披露這些訊息不去做臆測，現在最重要就是國民黨要團結守衛住高雄。

(中時新聞網)