振興經濟，新北市政府除有消費200元發票可抽特斯拉豪禮外，也推出1萬5000份新北特惠券，可用500元換800元，今日登陸即將突破10萬人次，新北市長侯友宜24日宣布特惠券數量將加碼到5萬份，歡迎大家多多來新北市消費，也感謝民眾捧場。

新北市24日舉行防疫會議，新北經發局長何怡明指出，目前「振興168」網站會員註冊已經接近5萬，發票登錄也達5萬張 ，總消費金額達4683萬元。

何怡明也說，市府協助新北工商業者產銷商品上架零售通路給予，並補助輔導金3000到2萬元部分已經開跑，目前除了統一超商、萊爾富，還有外送foodpanda、foodomo及蝦皮美食上架，市府也將繼續徵選第二波通路商。

新北市長侯友宜說，為了鼓勵民眾消費，促進庶民經濟，新北推出的特惠券原提供1萬5千份，讓民眾上網登錄抽獎，為提高民眾中獎率，市府額外加碼數量至5萬份，約增加3.3倍，8月將陸續公告獲獎名單，也感謝民眾捧場，繼續努力拚經濟。

(中時 )