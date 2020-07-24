第十（馬祖）海巡隊發現高登海域有1艘陸籍無名漁船非法越界作業。（馬祖海巡隊提供）

第十（馬祖）海巡隊發現高登海域有1艘陸籍無名漁船非法越界作業。（馬祖海巡隊提供）

第十（馬祖）海巡隊發現高登海域有1艘陸籍無名漁船非法越界作業。（馬祖海巡隊提供）

第十（馬祖）海巡隊發現高登海域有1艘陸籍無名漁船非法越界作業。（馬祖海巡隊提供）

第十（馬祖）海巡隊獲報，有越界陸籍漁船近期在北竿高登海域佈放網具，經結合巡防區雷情資訊及運用勤務靈活調整，由新造多功能CP艇-1019艇搭載偵防分署特勤人員於23日清晨6時拂曉出擊，發現高登海域有1艘陸籍無名漁船非法越界作業，該船計有3人，於1019艇監控下實施網具回收，並依台灣地區與大陸地區人民關係條例將該船扣留查處，為避免產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施。

繼本（7）月16日以小博大查獲抽砂船後，第十海巡隊於清晨6時許提早佈署執勤，派遣新造多功能CP艇-1019艇，聯合偵防分署特勤人員一同出擊，利用巡防艇靈活性高、機動性強等特性，強化馬祖海域執法力度，在高登西南方0.2浬處發現該陸籍無名漁船，立即實施廣登檢，並命令該漁船將佈放於沿岸網具全數收起，1019艇在旁監控。

另增派3571艇協助押解陸「無名」漁船回福澳港偵辦，為嚴防COVID-19、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，並由連江縣衛福局派員進行人、船消毒及檢疫，確保防疫無漏洞。

海巡署表示，為遏阻陸籍抽砂船、漁船及快艇越界問題，並嚴防新冠肺炎、非洲豬瘟及牛結節疹疫情入侵，馬祖海巡隊會持續嚴行驅離陸船，以維護國土及漁業資源，確保國人生命財產安全，展現嚴正執法決心，並呼籲漁友鄉親若於海上作業發生狀況或發現大陸船舶蹤跡，歡迎撥打海巡118報案專線，海巡署將立即派艇應處。

(中時 )