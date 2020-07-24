新北市70多歲謝姓老翁17日接獲詐騙電話，對方假冒其兒子、孫子，謊稱自己遭到綁架須立即匯款200萬元，謝翁一時無法與兒孫取得聯繫，立即前往郵局要提領200萬元，郵局行員擔心老翁遭受詐騙轉報警方前往協助。

永和警分局中正橋所警員蘇國威、陳漢強獲報後立即前往現場處理，警方到場後老翁向警方說，在家接到陌生人來電，對方於電話中告知他已經綁架其兒子及孫子，需要老翁提領新200萬元匯款至對方戶頭，且對方於電話中佯裝其兒子以及孫子的聲音向老翁求救，讓他信以為真。

所幸郵局受理行員即時通報警方到場勸說，告知謝翁對方為詐騙集團慣用手法，為使受騙者陷入驚慌，故冒充其家屬身分求救。謝翁表示，詐騙集團的聲音實在太像其親人，仍然擔心其兒子及孫子的人身安全，故經警方及郵局行員協助陪同下，親自連絡其家屬，家屬皆未遭受綁架後，才相信對方是詐騙集團。

謝翁也向警方表示感謝，感謝警方的耐心勸說，以及郵局行員的及時報警，才得以守住自己辛苦存的退休金。

警方呼籲，若接到陌生來電要求匯款，莫驚慌急著領錢匯款，務必保持冷靜再三確認，小心求證是否屬實，也可撥打165反詐騙專線，由專人服務諮詢，或撥打110向警方請求協助。

(中時 )