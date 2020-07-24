明(25)日就是5、6月統一發票的開獎日，不少民眾都會拿出累積已久的發票對獎，希望小確幸降臨。日前一名男子表示，他用手機雲端發票APP對獎，發現202張發票全都槓龜，1張也沒有中，沒想到查看專屬獎項區後卻意外中了2000元獎金，讓他十分驚喜。

雲端發票APP內詳細解說，何謂雲端發票專屬獎。(圖/讀者提供)

原PO在PTT上發文表示，很多人說電子發票有陰謀論又難用，但他不這麼認為，「反而還覺得中獎機率大大提升。」他用雲端發票APP對獎，沒想到打開專屬獎項區，發現自己意外中了「雲端發票專屬獎」，且獎金高達2000元，讓他驚喜萬分，直呼「覺得很愉悅，如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有所幫助？」

貼文一出也引發網友熱議：「竟然還有這樣的喔」、「好爽，沒中過，以為是騙人的」、「就是鼓勵你用載具囉，至少要會用才有選擇」、「這次中1000，上個月中2100。」

其實會有這「小確幸」是因財政部為鼓勵民眾多加使用雲端發票，才特別增設的「專屬獎項」。其中，百萬元獎15組、2000元獎1萬5千組，500元獎50萬組，總獎金高達2.95億元，也讓民眾中獎機會多1次。

(中時新聞網)