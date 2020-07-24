桃園市長鄭文燦24日上午特別至平鎮警分局，勉勵分局本月連續偵破22年殺人焚屍和及大麻製毒工廠，並頒發破案獎勵金給有功人員。他表示，感謝桃警團隊，能對當前治安持續努力，也讓桃園成為治安最佳的宜居城市。

鄭文燦表示，發生在87年12月9日平鎮區復旦路的殺人焚屍案，震驚當時民風純樸的社會，無奈案發地點偏僻，現場無監視器，且未有目擊者，因此讓案情陷入膠著。但幸虧警方鍥而不捨，才能偵破22年前的命案，這代表警方的專業能力，也代表了智慧與勇氣，讓兇手不至於消遙法外，告慰死者在天之靈、沉冤得雪，也讓家屬放下心中的大石頭。

鄭文燦指出，在青春專案的執行上，平鎮警分局龍岡派出所破獲大麻摘植工廠，從源頭阻絕毒品犯案的可能，對於遏止民眾吸食毒品有極大的效果。也說，市警局對大麻、笑氣等三級毒品都會追查到底，「謝謝市警團隊在疫後的經濟振興，沒有治安的假期」。

(中時 )