高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁抄襲論文道歉，新北市長侯友宜24日指出，任何人在學術論文抄襲，都無法被接受，李眉蓁要誠懇虛心道歉，並接受選民高度檢驗；被問到會不會影響輔選計畫，侯仍強調「市政優先」，但該盡的黨員義務也會負責任。

(中時 )