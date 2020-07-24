2020上半年新冠疫情衝擊全球商業環境，對生技領域結盟合作、授權與併購活動究竟帶來甚麼影響，在資誠舉辦亞洲生技論壇中，專家認為在數位工具的協助下，商業會談及合約皆能遠距進行，但因疫情的不確定性持續，相對於大型併購交易，預期2020下半年買方公司將傾向選擇小型、具有創新技術和完整營運團隊的目標公司，為生技新創帶來更多機會。

阿斯特捷利康(AstraZeneca)全球業務開發營運資深副總裁 Shaun Grady以及前羅氏(Roche)及基因泰克(Genetech)全球事業發展長，現任多家生技公司顧問的Joseph McCracken皆表示，疫情帶來不確定性，但並沒有阻礙生技公司尋求跨國合作，在數位工具的幫助下，商業會談、盡職調查、合約簽訂皆能遠距進行。以6月丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)併購美國研發階段新藥公司Corvidia Therapeutics為例，所有會談與交易工作皆以線上與遠距方式進行。

生技連續創業家、現任健新原力製藥(Innoforce)全球合作資深副總裁Kenneth Carter以及禮來亞洲基金創投合夥人李季皆認為，授權與併購是推動亞洲生技產業成長的要角。以2017年大陸百濟神州收購美國Celgene位於大陸的廠房和產品線，及2020年台灣保瑞藥業收購英國GSK位於加拿大的資產為例，顯示亞洲生技公司逐漸在跨國生技併購中扮演主導地位。

另一方面，專家也指出疫情的不確定性持續，相對於大型併購交易，2020下半年買方公司將傾向選擇小型、具有創新技術和完整營運團隊的目標公司，為生技新創帶來更多機會。

(時報資訊)