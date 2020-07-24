周四亞洲天然橡膠期貨多數下跌，受累中美外交緊張關係，引發市場對需求減少擔憂，促使賣壓持續出籠，而東京適逢海洋日，TOCOM商品交易所休市一日，而上海期膠持續收低，受經濟前景憂慮打壓，終場TOCOM-指標12月期貨漲近0.4%，報每公斤159.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨跌近4.5%，報每公斤147美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌100元人民幣，收於每噸10615元人民幣。

據國際橡膠研究小組IRSG預測，因新冠疫情影響，2020年全球橡膠需求量較去年同期下降12.6%，約至2520萬噸；另外，國際貨幣基金組織IMF預測，各國的疫情管控措施導致工廠停產、商家停售，及勞動和貨物流動受限等，今年全球橡膠需求量下降。

亞洲現貨橡膠價格持續上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.2%，報每公斤48.65泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.3%，報現貨價每公斤121.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)