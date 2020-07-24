追蹤蘋果公司相關消息的日本Mac Otakara科技網站報導，因新冠肺炎疫情導致生產延後，蘋果不得不推遲5G版iPhone 12系列手機備受關注的發表會。

報導指出，蘋果將把這場秋季舉辦的年度盛會從原訂的9月初，推遲到10月中下旬。蘋果料將在這場盛會上發表4款iPhone手機，分別為5.4吋、6.7吋各一款，以及兩款6.1吋iPhone。

市場盛傳6.7吋與其中一款6.1吋為高階版iPhone 12，將採用3鏡頭相機，5.4吋與另一款6.1吋為低階版，將配備雙鏡頭相機，價格也將較為親民。這些5G版手機估將在11月開賣。

市場傳言指出，所有iPhone 12系列手機不管價格為何，都將採用OLED螢幕，而部分高階版可能採用120Hz ProMotion自動適應更新率技術，但基於電池壽命的限制，以及蘋果可能等到2021年才加入這項功能，2020年推出的新iPhone是否將採用120Hz ProMotion技術仍有變數。

(時報資訊)