銅箔基板廠台燿(6274)公布上半年財報，第2季稅後盈餘6.75億元，季增58.82%，上半年每股盈餘4.14元，儘管有大陸洪災及華為美國新禁令等不利因素干擾，但因歐美地區5G基礎建設及伺服器需求增溫，法人預期台燿第3季營運可望維持高檔，日系及美系外資同步喊「買進」台燿，目標價分別為165元及180元。

雲端伺服器需求因新冠肺炎疫情旺到爆，且大陸在新冠肺炎疫情受到控制後加速推動5G基礎建設，台燿第2季合併營收為52.56億元，季增11.51%，創下單季歷史新高，營業毛利為13.36億元，季增30.98%，單季合併毛利率為25.42%，季增2.6個百分點，營業淨利為8.22億元，季增48.91%，營業淨利率為15.64%，季增3.28個百分點，稅後盈餘為6.75億元，季增58.82%，為單季歷史新高，單季每股盈餘為2.54元；累計上半年合併營收為97.29億元，年成長18.2%，營業毛利為23.56億元，年成長20%，合併毛利率為24.21%，營業淨利為13.74億元，年成長28.65%，稅後盈餘為11億元，年成長27%，每股盈餘為4.14元。

儘管有大陸洪災及華為美國新禁令等不利因素干擾，但因歐美5G基礎建設及伺服器需求穩定，法人預期，台燿第3季營運可望維持高檔。

日系外資最新報告指出，根據供應鏈調查，高階銅箔基板供給依舊吃緊，且2019年高階玻纖短缺後，台燿已認證其他供應商並擁有足夠庫存，日本Nittobo火災事故對台燿影響有限，雖然有華為5G訂單變化的不確定因素，但預期台燿第3季營收仍將溫和成長，給予台燿「買進」評等，目標價165元。

美系外資也維持台燿「買進」評等，美系外資指出，儘管華為受到禁令影響，但期待台燿在中興通訊及美國超大型企業客戶的佈局能從第3季末開始彌補缺口，且日本Nittobo火災事故看不到引起供應中斷的風險，台燿第3季將逐步透過新客戶滲透率提升推動業績的成長，給予台燿「買進」評等，目標價180元。

(時報資訊)