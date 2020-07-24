1.旺宏(2337)：除息首日，外資連7買超力挺，早盤爆量強近2%，順利邁填息路，29日法說。

2.創惟(6104)：蘋果充電器題材續發燒，人氣買盤不滅，股價強攻逾4%，再寫波段新高價。

3.旺矽(6223)：聯發科新晶片亮相，供應鏈H2營運升溫，晨盤續飆漲5.5%，續衝短波高點。

4.立積(4968)：訂單給力，Q3營運拚新高，早盤帶量翻紅上揚逾7.5%，創短波高價。

5.帆宣(6196)：EUV訂單旺，營運樂到年底，開盤拉升4%，成功回到110元。

6.嘉基(6715)：高速傳輸與光通訊題材加持，股價打底多時，昨日投信小額布局，今早拉高逾3%。

7.耕興(6146)：5G拉高檢測需求大增，多方強勢突破5日線，攻高2%。

8.茂矽(2342)：本季看轉盈，今早股價創高後回檔修正，下跌逾2%測試34元附近支撐。

9.聯電(2303)：野村證升評買進、喊上25元，喜迎12年大解套，早盤續挾量衝高近5%攻上20元。

10.台積電(2330)：英特爾7奈米製程延後半年恐委外代工，台積電ADR盤後大漲逾4%，激勵晨盤衝上390元，市值達10.11億元，雙雙改寫歷史紀錄。

11.如興(4414)：買盤拉抬，早盤價量俱揚彈升7%，收復月線。

12.圓展(3669)：6月獲利驚豔+後市樂觀，晨盤放量衝高3%，攻上天價52元。

13.瑞儀(6176)：法人押寶蘋果法說行情，昨獲外資買超5000張，早盤吸引買盤進駐，股價彈升逾2%，站穩月線。

14.宏遠(1460)：賺防疫財Q3續旺，早盤強彈5%，重返月線及10元票面。

15.技嘉(2376)：AMD助攻＋電競筆電旺季，三人法人連5日買超，早盤帶量漲逾4%，登1年來新高。

16.東元(1504)：兩離岸風場動工，早盤近漲2%。

17.聰泰(5474)：外資小幅轉買超，早盤漲逾7%，改寫前高。

18.加百裕(3323)：遠距加持，Q2放晴，早盤漲逾4%。

19.新光鋼(2031)：Q2轉盈，上半年EPS0.31元，外資連3日買超，早盤漲逾3%、觸及年線。

(時報資訊)