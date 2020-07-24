「嘉碩生醫是我們逾10年磨一劍的成果，我們將與日本客戶攜手，從台灣逐步把業務拓展至大陸、亞洲及歐美等，希望在預防醫療檢測領域能達到10%~15%市佔率」台嘉碩(3221)與嘉碩生醫董事長黃鈺同表示。

家中長輩生病，因術後各種症狀常常跑醫院急診及門診，繁複的檢測流程及長時間等待檢驗結果，讓黃鈺同深刻體會到簡易、精準、快速檢測方式的重要性，家屬或病人可根據檢測結果提早就醫，避免病情惡化，醫師亦可即時依據檢測結果，快速精準治療病患，尤其是高齡化社會來臨，龐大的醫療需求，如何分級分流，讓每個病患能充份獲得醫療體系的照顧，成為各國政府面對的重要課題。切身之苦觸動同理心，加上表面聲波(SAW)應用在醫療分析檢測技術日益成熟，而技術團隊來自於摩托羅拉電子通訊零件事業部的台嘉碩，是國內唯一具有SAW元件及體波元件雙產品線佈局公司，也是國內唯一具有SAW元件全製程廠商，挾技術優勢，黃鈺同自10年前跨入生產醫療檢測晶片，並在日本客戶支持下催生了「嘉碩生醫」。

相較於各式各樣的醫療檢測，嘉碩生醫的產品有什麼技術優勢？產品規劃及市場佈局為何？以下是黃鈺同的專訪。

一、可否談談何以跨入醫療檢測領域？

答：「嘉碩生醫」雖然是2018年才成立，但我們在醫療檢測領域並不是新同學，早在10年前，我們就已為日本客戶代工「表面聲波感測器」，藉由我們高品質的SAW晶片間接參與多項日本與英國的專案產品開發(例如: 流感晶片、RSV病毒檢測晶片、HIV病毒檢測晶片)，這些專案產品充分展現利用SAW元件優點及獨特性所發展出的新式檢測產品，具備超越當前市場上多數檢測工具的優勢，有助於台灣及全球的醫療檢測。2015年我們與日本夥伴合作，在台嘉碩成立先進技術室，籌組生醫電子跨領域團隊，累積開發能量並在地執行數項主導性產品專案開發，有效率地達成目標後，在2018年由台嘉碩轉投資成立嘉碩生醫電子，邁向醫療檢測應用市場。

嘉碩生醫團隊成立後，攜手日本客戶深化SAW生物檢測技術，建立領先同業的龐大IP專利，以台嘉碩超過20年的SAW元件垂直整合研發製造能力，逐步開發「"艾普定" C-反應蛋白分析卡匣組與定量監護儀」，並努力取得全球各地醫療器材的工廠認證及產品認證，包括：2019年取得全球性的ISO13485:2016工廠認證、台嘉碩及嘉碩生醫均取得台灣醫療器材販賣許可證、 iProtinRCRP assay cartridge kit和iProtinRReader獲得日本Pmda產品認證、台嘉碩在今年取得台灣醫療器材製造許可證與GMP，台灣的產品認證亦已於第2季末送衛福部查驗登記，接下來我們也將對歐盟、美國及大陸申請銷售許可認證，這些認證都是台嘉碩及嘉碩生醫努力多年的成果，加上日本客戶的全力支持，成為公司跨入醫療檢測領域的立基。

二，可否介紹一下公司產品？

答：SAW元件作為一種沿基底表面傳播的彈性聲波，其最大的特點是能量匯聚於基底表面，可以有效地實現對基底表面流體及流體中物質的驅動、分離等操縱，聲波與流體介質之間獨特的相互作用促使SAW與微流控技術完美結合，形成基於SAW的微流控技術，在過去20年中得到廣泛研究，讓此項技術在生化分析、疾病檢測、藥物篩選、生物傳感等領域應用前景廣。

嘉碩生醫的產品，例如：「"艾普定" C-反應蛋白分析卡匣組」，透過特有封裝技術，有效隔絕出SAW元件的生化反應區，讓水相反應穩定地進行而不會使SAW元件短路，且透過單株抗體的高精密度噴塗技術，達成醫療級的量測品質，以及獨特的乾燥保護技術，讓產品可以穩定儲存於常溫長達一年以上，保持產品的可靠度。

相較於市場多為桌上型或大型醫療檢測設備，嘉碩生醫檢測儀器重量僅0.2公斤，輕巧易於攜帶，且檢測方式簡單，只要用集血器在指尖取一滴血後放入檢測晶片感測區，經過3分鐘左右就可以得知檢測結果；更重要的是，「"艾普定" C-反應蛋白分析卡匣組」的晶片可以在常溫下保存，方便一般社區診所、長照機構與醫療院所從事居家訪視即時定點照護(POCT)，以及需要隨時檢測的病患居家使用。(3-1)

(時報資訊)