三，目前醫療檢測有不少方式，台嘉碩(3221)的嘉碩生醫產品有何技術優勢？

答：醫療檢測最重要就是要達到「快速」及「精準」，由於生物分子之間的反應多數需要在水相中進行，因此生醫檢測大多數為濕式，依照反應型態，以不同方法偵測反應後的變化；其中「光學檢測」的優勢為透過抗體或互補序列核酸，可以精準地捕獲與測量標記分子，但缺點是常需要樣品前處理，需要實驗室專業人員進行操作，且為保證高品質與高靈敏度的光學測量，機台無法有效縮小化。

「電化學檢測」則應是最易普及化的檢測技術，由於所需裝置簡單，小型化的儀器與血糖試紙已經成功推入家用多年，近年來也應用在尿酸、膽固醇等等檢測，但電化學檢測目前仍以酵素催化的反應型態為大宗。

「表面聲波感測器技術」的應用正好能彌補上述兩大檢測技術的不足，SAW能利用單株抗體或互補序列核酸進行多樣化的檢測，又能使用小型化的電子晶片與量測儀器進行高靈敏度的定量判讀，有機會對現今醫療檢測造成進化與影響，可以讓更多檢測項目，自醫院檢驗實驗室進入到社區與居家而普及化，且由於此技術能提供「定量檢測」，可彌補如：流感快篩試紙等「定性檢測」結果判讀上的不方便與偽陽性或偽陰性爭議。

由於生化分析檢測中，樣本的濃縮匯聚與混合至關重要，特別是當樣本的濃度較低時。傳統的被動式方法一方面很難使液體充分混合，另一方面樣本匯聚的效率也比較低，而SAW與液體/微粒之間的相互作用為這一問題提供了解決之道，較高的檢測精度使得SAW生物感測器在病毒、細菌、生物分子、癌細胞等生物檢測方面具有獨特的優勢。

相較於國際醫療大廠的產品，嘉碩生醫是以獨特的「SAW感測器技術」為核心技術，在石英晶片上種上單株抗體(如抗-CRP抗體)來捕捉血液中的特定抗原(如：CRP，偵測發炎的指標蛋白質)，再利用SAW的讀取技術來完成檢測，以規格來說，血液的需求量我們僅需要一滴(5微升)，且可定量檢測，加上檢測時間只需要3分鐘，具有很大的技術優勢，未來電子元件大量製造後，成本優勢將會更明顯。除了在對特定單一病患進行長期照護外，對於細菌、病毒等造成的傳染性疾病，在進行快速定量篩檢方面，我們的產品更具優勢。(3-2)

(時報資訊)