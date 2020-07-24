四，嘉碩生醫業務目標市場為何？

答：隨著高齡化社會來臨，老年龐大的醫療需求成為各國政府財政包袱。台灣雖然有很好的健保制度，但大部分民眾就醫仍習慣跑大醫院，造成健保巨大負擔，根據2019年健保總額預算分配，應用於大醫院的金額高達4910億元，佔健保總額7139億元約68.8%，西醫基層診所(含洗腎)金額約1392億元(約佔19.5%)，若扣除洗腎機構，基層診所僅分配到健保總額的13%。要根本解決這個問題，就要強化基層診所照護能力，用有限的健保預算，達到更好的照護能力，讓民眾習慣就近於診所就醫，嚴重時再轉診至大醫院。

嘉碩生醫「"艾普定" C-反應蛋白分析卡匣組」產品，就是為解決高齡化社會造成的醫療問題。以受看護的老人家為例，特別是有慢性病或接受插管的例子，細菌感染是常見的問題；如果在看護過程中，能以指尖血定期監護CRP數值，就可以提前預警病人發炎已經發生，儘速回診就醫處置，而實現這樣的使用情境，關鍵在於必須讓CRP檢驗操作便利，可在病人身邊或床邊檢驗。

再者，目前幾家國際醫療大廠都有開發類似的定點照護(POCT)定量快篩，但大多是針對急性心血管疾病的檢測，因此多是在急診或救護車上進行。我們注意到台灣、日本等等亞洲國家因高齡化社會所衍生的許多醫療問題，我們的產品將以「癌症預防」與「慢性病照護」檢測為主，並針對中型地區醫療院所及基層診所推廣，讓未來許多檢測和血糖檢測一樣走入居家並普及化。

五，嘉碩生醫的營運目標為何？

答：嘉碩生醫採輕資產營運模式， 定量監護儀(Reader)及分析卡匣組由台嘉碩(3221)生產，嘉碩生醫則著重在醫療檢測產品推廣銷售及醫療數據資料中心管理。

根據研調機構預估，全球體外檢測市場規模約700億美元，其中可攜帶式的POCT檢測市場規模約90億美元，而日本POCT市場規模約4億5000萬美元，台灣POCT市場規模則約6500萬美元。

我們已訂立未來5年營運目標，透過前期與各大醫學中心臨床研究之合作，擬先推廣銷售Reader、分析卡匣組、軟硬體及應用套件至特約示範診所，並同步爭取社區醫療政策獎勵支持，藉由定點長期照護，增加診所數據化與差異化優勢，並強化診所預防篩檢能量與對慢性病患長期照護黏著度，透過北、中、南行銷據點及結合醫材通路夥伴，逐步推廣至社區診所(約1.5萬診所) 與社區醫療訪視照護POCT應用 (估計未來每年約有1~2百萬人次社區醫療訪視，用以照顧5~10萬慢性重症病患，由5仟~1萬醫護人員參與)，以爭取10~15%之市占率。

再者，透過前幾年快速開發針對心、肝、肺、腎等慢性病之iProtin更完整之照護檢測指標與癌症風險數據化指標，於後續幾年加速感測晶片、分析卡匣組耗材銷量成長，並擴大開發檢測至賀爾蒙、老化預防醫學、寵物照護等應用領域，加速升級台灣社區照護能量，之後再推廣擴及居家使用。我們估計初期約有20~30%具積極健康管理自主意識的民眾，設定約50~100萬家庭有機會採用輕便檢測照護儀的目標，擬透過專業連鎖藥局與其他各型通路，爭取由社區擴展至居家之廣大應用市場的滲透率。

此外，我們也將申請中國大陸、韓國、東南亞、印度等地認證與擴展市場及銷售，再爭取CE與FDA認證，進而推廣至歐美市場。

嘉碩生醫除「檢測」業務外，我們在後端亦同步耕耘軟體工程團隊多年，擬建立醫療數據資料中心，提供使用者可以隨時追蹤各項檢測數據，以及醫療機構能適時提供病患精準治療。我們未來將運用數據化與健康管理服務結合雲端管理系統，深化與長期照護及遠距醫療等不同服務體系跨域聯盟、利潤分享(訂戶模式與加值服務), 期待為全民健康從社區第一線把關，優化節省健康保險資源的同時，積極拓展業務的持續成長動能，並逐步爭取成為全球POCT與數據化健康管理應用的模範生。

我們預估，2021年嘉碩生醫有機會達到損益兩平，2022年起進入獲利，期許未來市佔率能達10%到15%。(3-3)

(時報資訊)