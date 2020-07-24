警方調閱監視器，從歹徒身形、做案手法不排除同一人所為。（汐止警方提供／許家寧新北傳真）

火車站前也敢搶！雙北今凌晨連續發生3起超商搶案，深夜近1時1名男子進入汐止大同路一家OK便利超商，佯裝飲料，結帳時拿出水果刀，刺傷江姓店員（39歲）右手掌，搶奪9900元搭乘計程車逃逸，3小時內北市、樹林也接連傳出超商搶案，警方不排除同一人犯案，全力緝拿中。

江姓超商店員被刺傷後，見歹徒離去，急忙報警，警方獲報迅速趕赴現場採證，並將傷者送醫，由於被搶超商位於汐止車站前的汐止區大同路2段鬧區，距離同條路上的汐止警分局僅100多公尺，囂張行徑，讓警方立即組成專案小組追查。

警方調閱監視器發現身著黑衣男子、戴口罩，步行走進超商，購買一罐飲料至櫃台結帳後，隨即進入櫃台內，並拿出預藏的水果刀要脅店員交付財物，搶奪約9900元後並以刀刺傷店員右手掌後，冷靜穿過店門前斑馬線，小跑步搭乘計程車離去。

汐止超商遭搶後，接著3小時內北市中坡北路、新北樹林博愛街也接連傳出超商搶案，以及店員遭搶受傷，歹徒雖然犯案都有變裝，但警方根據歹徒身形特徵、以及接搭乘計程車、傷人手段，不排除為同一人犯案，正鎖定特定對象過濾中。

(中時 )