法務部檢察官人事審議委員會24日通過調升一審主任檢察官名單，總共16位檢察官升主任，至於引發爭議的調辦事檢察官蔡佩玲則調任檢桃園地檢署，雖然沒有升主任，卻升任行政院洗防辦執行祕書，部長蔡清祥表示，這樣的安排可以讓蔡佩玲能繼續洗錢防制的專長。

蔡清祥指出，蔡佩玲對洗錢防制業務的奉獻很多，如果調升主任就必須離開現在的業務，是很可惜的事，所以安排蔡調往桃園地檢署，在行政院洗錢防制辦公室則調升執行祕書，希望她不要中斷專長，繼續努力洗錢防制工作，同時，也希望她在桃園能偵辦國際洗錢案。

行政院洗防辦執行祕書的職缺一向是由高檢署檢察官擔任，蔡佩玲是第一位接任執祕的一審檢察官，蔡之前的執祕是現任金管會副主委許永欽。

升主任名單為，北檢楊冀華、陳映蓁、林彥君、王俊棠；新北檢楊景舜、曾開源；士檢周芝君；桃檢呂象吾；中檢張桂芳、鄭葆琳、黃嘉生；南檢王聖豪；雄檢朱華君、謝長夏；宜檢陳怡龍；苗檢劉偉誠。

(中時 )