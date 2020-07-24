日本當紅男星三浦春馬日前驚傳在住家身亡，不過死因眾說紛紜，第一時間傳出不堪網路霸凌輕生，現在更被驚爆是為了家庭關係煩惱不已，與母親處於快絕交狀態，對此資深藝人曹西平呼籲所有藝人家長：「不要把孩子當做搖錢樹」。

曹西平表示看過許多三浦春馬的作品和專訪，發自內心認為他是個認真的藝人，只不過想退出演藝圈時，卻屢遭母親反對，導致長期壓抑糾結在內心深處，最後走上絕路讓外界惋惜，曹西平雖感嘆輕生需要很大勇氣，但若有人能適時拉他一把，相信就不會有憾事發生，更直言藝人需要承擔家中經濟，此種無形壓力外人不會明白，因此呼籲藝人家長「不要把孩子當做搖錢樹」之外，更怒斥：「家裡有個藝人全家都是廢人」。

三浦春馬1997年以童星之姿出道，演出電影《戀空》創下極佳票房，將他的演藝事業推向巔峰，不過近來原定要拍攝新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，時間到了卻沒現身片場，才被工作人員發現已在住家輕生，享年30歲。

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