國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁碩士論文抄襲風暴愈演愈烈，她也痛哭宣布放棄學位企圖止血，引發外界討論。其中，資深媒體人趙少康在廣播節目中則是透露，其實踢爆此事的不一定是民進黨，「據說是國民黨咬她，但大家都會覺得此舉很怪 ，但可能是她在黨內的未來競爭對手...」。消息曝光後，不少網友則都贊同趙少康說法，表示「是有可能的」。

趙少康昨在廣播節目「趙少康時間」中提到， 舉例而言，假如李眉蓁未來要選立委 ，但因為她選市長後最有可能出頭、知名度大增，不然之前誰知道她?且知名度對選舉有利，所以她的對手，也就是可能的競爭者，就有可能不希望她選得好、不希望她出頭，這道理就這麼簡單。

另外，趙少康也有去詢問到底是誰檢舉論文的？因為李眉蓁不是主要候選人，陳其邁贏她太多了，幹嘛要搞她的論文？他們說不一定是對手，搞不好自己打的，有可能是黨內的對手。

對此，網友也紛紛留言表達想法，有人認為「國民黨內鬥產生，要拉下黨主席與高雄市長啦」、「哈哈哈，真的是國民黨互相背刺的話，也是不意外啦」、「這種小秘密會懷疑自己人背刺，很正常」、「沒辦法，台灣選舉就是這樣」；但也有網友認為「是誰爆料，不是重點」、「國民黨就快爛到倒了，黨內太多太多的算計，不倒才怪！」、「趙先生何必插一腳。尤其是推測而已。為了長DDP志氣嗎？」、「民進黨徒怕成這樣？不耍賤招，奧歩就不會選舉了？」

趙少康在節目中也說，事實上選情越激烈對陳其邁越好，因為高雄市民已經疲勞，選了好幾次選舉。

(中時新聞網)