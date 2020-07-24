由文化部推出藝Fun券600元補助金，於21日以身分證字號尾數指定號，抽出200萬名的幸運得獎者，但幾家歡樂幾家愁，尾數1、2、6的民眾就沒有這麼幸運了，成為遺珠之憾，而福容大飯店福隆店及花蓮店也順勢推出HiFun券，要提供給身分證字號尾數1、2、6的民眾，每房贈送價值600元的消費抵用券，把「國家級邊緣人」拋在腦後，同步享受好康優惠！

黃昏的六十石山別有一番風情。(福容飯店提供)

東北角著名景點草嶺古道。(福容飯店提供)

文化部的藝Fun券21日抽出身分證字號尾數3、4、5、7、8、9、0的民眾，約200萬人幸運得主，可以獲得文化部補助金，許多尾數1、2、6的民眾和文化部補助擦身而過，別灰心！福容福隆店自7/27到7/30限時四天推出「HiFun抵用券」，活動期間內入住飯店指定專案，凡身分證字號尾數有1、2、6的民眾，即可獲得300元餐飲抵用券及300元館內消費抵用券，不僅可以用在客房、餐飲甚至連休閒活動都能使用。

福容福隆店可用館內各式餐廳單筆消費滿1,000元即可折抵300元，另外，參加現場DIY課程、VR遊戲、自行車租借、夜訪沙蟹等體驗活動、住房加人加價及客房升等，皆可折抵300元；福容花蓮店同步響應。

福隆沙雕季巨人沙雕俯視圖。(福容大飯店提供)

福隆海水浴場裝置藝術FULONG地標。(福容飯店提供)

凡選擇官網全專案，每房即可獲得「HiFun抵用券」乙張，內含300元餐飲抵用券與300元SPA抵用券，持券至田園咖啡廳享用自助晚餐，單筆消費滿1,000元(含服務費)，即可折抵100元，共三張；持SPA抵用券，可於三樓晶雅SPA任選身體或臉部課程，現折300元。而在9月底前入住福容大飯店並加入享福卡會員，搭配振興三倍券，還能再獨享加碼回饋9,000元抵用券，包含6,000元住宿折抵券、3,000元餐飲折抵券，使用期限均至今年12/30，文化部補不了的，福容通通加碼送給你！

位於東北角福隆的福容大飯店不僅有福隆海水浴場的優質沙灘及安全海域提供民眾夏日戲水，在雙溪河內也有獨木舟、SUP立式划槳、風浪板等水上活動體驗，在專業的教練指導下，成為水上玩家，福容福隆店現正推出「暢涼盛夏」住房專案，即日起到8/30止，兩人成行平日只要7,999元起，加贈早晚餐各兩客，以及休閒活動好禮四選一，有親子家庭最愛的夜訪沙蟹生態導覽、追風鐵馬行暢遊東北角海岸，以及趣味的手做DIY或是實境VR體驗活動。

而位於花蓮港旁的福容花蓮店，除了擁有全台最美日出海景房，主打三天兩夜住房專案，即日起~9/30止，「夏季限定！三天兩夜贈獨木舟體驗」雙人成行NT$7,888起，獨享最美太平洋獨木舟暢遊體驗；或是八月開始的金針花季「季節限定！三天兩夜帶你去看金澄花海」雙人成行NT$6,888起，揪團去金黃色地毯賞花拍IG美照！以上專案每日限量六間，均可搭配安心旅遊補助與三倍券。國內小旅行，福容對你最好！

(寶島)