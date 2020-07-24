儘管拓荒者24日在首場熱身賽以88比91不敵溜馬，卻總算迎來紐基奇、柯林斯兩大內線主力宣告傷癒復出，其中紐基奇更是經歷漫長18個月的辛苦復健，才重新回到場上繼續拚戰，他先發打了20分鐘，拿14分、8籃板，看來傷勢已無大礙。

紐基奇是在去年3月26日，拓荒者與籃網打到2度延長賽時受傷，當時他左腳脛骨嚴重骨折，還用擔架緊急送往醫院治療，如今總算重新回到球場，他在賽後表示，「回來的感覺太棒了，那種感覺、那種興奮，我都不知道該說什麼了。」

柯林斯則在去年10月28日出戰獨行俠時，不慎造成肩膀脫臼，且進行手術修復，如今選在今天跟紐基奇同時宣告傷癒歸隊，他先發打了19分鐘，貢獻6分、4籃板。有了紐基奇與柯林斯的回歸，看來拓荒者很有機會搶到西區第8種子。

「我猜每個渴望看到紐基奇與柯林斯回歸的人，現在都應該很開心他們表現，整體來說，這差不多符合我們預期，」拓荒者總教練史托茲表示，「我還沒決定好先發陣容，我很想讓懷塞德與紐基奇一起先發看看效果，對此我抱持開放態度。」

(中時 )