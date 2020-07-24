谷關遊客中心及溫泉公園通用化友善服務，可以讓行動不便者穿上免費的泰雅原民服飾拍照打卡。（參山處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情緩和，民眾想帶行動不便長輩或身障家人一起出外旅遊散心，到谷關風景區是不錯的選擇！交通部觀光局特邀請創辦無障礙旅行社、本身是身障人士的鄭淑勻，帶領高齡照護機構及身障社福團體到谷關溫泉公園，體驗通用化無障礙旅遊績優景點的貼心服務。

觀光局由參山處副處長曹忠猷、梨山站主任蔡崇雄及技術組正工程師高聖傑共同介紹谷關美麗風光與友善通用設施。谷關遊客中心及溫泉公園通用化友善服務，可以讓行動不便者穿上免費的泰雅原民服飾拍照打卡，也可以DIY原住民口簧琴，聆聽口簧琴演奏，感受滿滿的部落風情。

鄭淑勻說，對於行動不便老人家還有身心障礙朋友，「移位」其實是不舒服也最令照顧者頭痛的地方。因此這個通用設計泡腳池特別在池子的高度、深度，還有池邊各種高低不同扶手的設計巧思，就是要讓每一個人不論是離開輪椅、轉身坐上、池邊泡腳，還有起身的過程都能方便、安全，充分享受放鬆的美好時光。

鄭淑勻強調，每次帶行動較不便的團客到谷關溫泉公園景點，聽到遊客驚呼聲、歡笑聲，甚至還有閃閃的淚光，她就覺得友善臺灣真的不僅是好好玩，更是臺灣最美好的風景。

規劃谷關溫泉公園通用設計的參山國家風景區管理處長柯建興表示，谷關溫泉公園除各項貼心的遊憩設施和體驗服務外，無障礙交通和住宿也非常友善。從高鐵烏日站搭乘台中市公車到谷關的路線，整天班次都有低地板服務，方便輪椅族上下。

交通部觀光局和參山處網站也貼心蒐集了谷關無障礙客房資訊，方便民眾預先瞭解或與業者聯繫，無論是一個人出遊還是家人兩天一夜遊，都可以預先與行動不便家人一起規劃行程。

觀光局長張錫聰指出，過去大家常覺得無障礙旅遊就是身心障礙者或團體的旅遊，但近年來越來越多的卻是孝順子女帶著高齡行動不便父母的全家出遊需求，可見通用設計友善服務是每一個家庭、每一個都會變老的你我的共同期盼。

張錫聰說，交通部觀光局除長期推動通用化旅遊環境營造，從無障礙步道、廁所、電梯、哺乳室、遊憩設施的環境營造，到為各種不同需求遊客創造友善和獨特的遊憩體驗，今年更特別推出「友善臺灣好好玩—通用化旅遊指南」，精選出10個國家風景區績優景點以及7個友善景點，在目前國內新冠肺炎疫情持續穩定控制下，邀請大家帶著行動不便的老人家、身心障礙家人，一起安心旅遊，享受全家人出遊的幸福時光。

(中時 )