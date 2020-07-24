光群雷持股超過4成的轉投資公司群曜醫電開發出全球第一個可以完整檢查上消化道的磁控膠囊內視鏡，2019年6月獲衛福部核准上市，連續三年獲得生技產業多項創新獎項的肯定，今年再獲台北生技獎「創新技術獎」。董事長郭維武表示，感謝政府對生技產業的扶植，在五加二產業創新計畫中將生技醫療產業列為重要的發展項目，幫助群曜醫電加速創新的進程。

光群集團用16年的時間孕育群曜醫電，開發出全球首個能完整檢查上消化道的磁控膠囊內視鏡。產品以即時影像的方式呈現，受檢查民眾透過螢幕看到清晰檢查畫面，亦能夠在檢查中直接與醫師互動，檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等上消化道。提供民眾選擇採用免麻醉、舒適、安全、一次性使用的磁控膠囊上消化道檢查，增進醫病效益及滿意度。可說是有別於傳統內視鏡檢查的獨特優勢和創新。

為延伸產品的應用，群曜醫電更致力於產、官、學、研的合作。目前已與國立成功大學附設醫院進入合作，期望將適應症延伸到小腸的檢查。另外，已獲得經濟部工業局認可，並積極與馬偕醫院劉泰成醫師臨床團隊共同合作，針對幽門螺旋桿菌的治療，研發投藥型的膠囊新技術。

(時報資訊)