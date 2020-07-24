根據路透社統計，美國新冠肺炎確診病例在周四突破400萬大關，平均每一個小時就增加近2,600例。

自1月21日出現第一起確診病例後，美國的疫情急速升高，累計確診數在98天達到100萬例，過43天達到200萬例，再過27天確診數達到300萬，之後僅過了6天就突破400萬大關，平均每分鐘就增加43例。

此外，由於新冠肺炎肆虐南方與西部各州，美國周四的新增死亡病例連續第三天超過1,000人。周四美國新冠肺炎死亡病例增加1,014人，但不是所有的州都公布數據。周三的新增死亡病例為1,135人、周二為1,141人。

由於疫情持續失控，向來排斥戴口罩的美國總統川普最近也已經改口，在本周的記者會上公開鼓勵美國民眾戴上口罩，並表示在無法維持安全距離時戴口罩是一種愛國行為。川普最近也首度在公開場合現身時戴上口罩。

在全球疫情最嚴重的20個國家，美國的人均確診數排名第二，為每1萬人有120人受到感染，僅次於智利。美國迄今因新冠肺炎死亡的人數已超過14萬3,000人，相當每1萬人中有4.4人死於該疫病，這樣的人均死亡數在全球排名第六，僅低於英國、西班牙、義大利、智利與法國。

隨著感染與死亡人數不斷急升，美國有些地方政府開始重啟部分限制措施，或被迫擴大封鎖力道，引發經濟深度衰退的情勢將進一步惡化的擔憂。

根據周四公布的最新數據，美國上周（截至7月18日止）初次請領失業給付人數達到142萬人，較前一周大增10.9萬人，為3月底以來首次反彈，並超出市場預估的141萬人，顯示受疫情反撲影響，美國的就業復甦態勢正明顯減緩。

(時報資訊)